Один из крупнейших центробанков мира пожаловался на туманное будущее

Европейский центральный банк (ЕЦБ) пятый раз подряд не стал менять базовую ставку, оставив ее на уровне 2,15 процента. Об этом сообщается на его сайте.

Маржинальная и депозитная ставки также сохранили прежние значения: 2,4 и 2 процента соответственно. Регулятор констатировал, что экономика остается устойчивой в сложной глобальной обстановке, хотя и посетовал на неопределенное будущее, связанное с ситуацией в международной торговле.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард также отметила, что укрепление евро может привести к снижению инфляции выше текущих ожиданий, но предупредила, что дальнейшие трения в торговых отношениях могут нарушить цепочки поставок, сократить экспорт и ослабить потребление и инвестиции.

В свою очередь, Банк Англии также решил не менять ключевую ставку, которая составила 3,75 процента. Однако это решение далось ему нелегко. За него проголосовали только пять из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике. Остальные ратовали за снижение.