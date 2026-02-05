Трамп заявил, что США и Венесуэла обладают 68% мировых запасов нефти

Запасы нефти США и Венесуэлы составляют 68% мирового объема. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе молитвенного завтрака в Вашингтоне.

«Между прочим, у нас и у них, у нас 68% мировых запасов нефти», — сказал Трамп.

3 января США провели операцию против Венесуэлы, захватив президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования венесуэльских ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

В конце прошлого месяца госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон направит доходы от продажи нефти Венесуэлы на заблокированный счет и будет контролировать их расход. О продаже американцами первой партии венесуэльской нефти на сумму $500 млн сообщалось 15 января.

Ранее Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы.