$76.5590.29

Страна БРИКС начала покупать российскую рыбу

Lenta.ruиещё 2

Бразилия начала покупать российскую рыбу. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Ее процитировало Интерфакс.

Страна БРИКС начала покупать российскую рыбу
© Global Look Press

По ее словам, пока речь идет об очень маленьких объемах. Потенциально министерство рассчитывает нарастить экспорт минтая, трески и сельди. Однако, как признала Лут, Бразилия установила довольно высокие пошлины на ввоз такой продукции.

«Поэтому нам здесь есть, о чем говорить с бразильскими коллегами. Но пока рынок находится в начальной стадии», — констатировала министр.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Бразилия смогла почти на 70 процентов нарастить поставки кофе в Россию. Кроме того, бразильские дипломаты заявили, что их страна хочет расширить присутствие на российском рынке. Речь идет о наращивании сотрудничества в энергетике, АПК, технологиях и инновациях. Кроме того, Бразилия готова поставлять медицинское оборудование и делиться агротехнологиями.