Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что действия Вашингтона по созданию искусственного дефицита валюты стали главной причиной экономического краха и последующих массовых беспорядков в Иране.

Его слова приводит РИА Новости.

Выступая с показаниями перед комитетом сената по экономике, руководитель ведомства открыто заявил, что стратегия финансового удушения была спланирована заранее. По его словам, план был озвучен им ещё в марте на площадке Экономического клуба Нью-Йорка.

«Минфин... и то, что мы сделали, — это создали нехватку долларов в стране... Она привела к быстрой и, я бы сказал, грандиозной развязке в декабре, когда один из крупнейших банков Ирана обанкротился», — сообщил Бессент.

Чиновник детально описал механизм, приведший к социальному взрыву: крах банка вынудил иранский регулятор включить печатный станок, что запустило необратимые процессы в экономике.

«Центральному банку пришлось печатать деньги. Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, поэтому мы увидели иранский народ на улицах», — резюмировал министр.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявлял, что считает президента США Дональда Трампа виновным в человеческих жертвах, разрушениях и клевете в отношении страны.