«Условия ухудшаются»: как США вынудили Китай принять тяжелое решение

Ведущая китайская государственная нефтяная компания PetroChina прекратила закупки венесуэльской нефти после того, как контроль над ее продажами перешел к администрации США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Reuters.

Решение связано с резким ухудшением условий сделок и ростом политических рисков. После установления контроля США трейдеры начали продавать венесуэльское сырье со скидкой всего $5 за баррель к сорту Brent, что значительно меньше прежнего дисконта в $15. Это сделало закупки менее выгодными.

Кроме того, операции с нефтью, подконтрольной Вашингтону, теперь несут угрозу вторичных санкций для международных компаний. Это также ставит под удар прежнюю китайско-венесуэльскую программу «нефть в обмен на долги».

Ожидается, что выпадающие объемы Китай компенсирует за счет наращивания импорта российской нефти, в частности марки ESPO, а также иранских сортов, на которые сохраняется существенная скидка.

Ранее РИА Новости со ссылкой на статистику американских властей сообщило, что Европейский союз в 2025 году сократил импорт нефти из США до минимального за два года объема в стоимостном выражении.