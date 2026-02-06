В США оценили зависимость Европы от российского и американского газа

В январе 2026 года зависимость Европы от российского и американского сжиженного природного газа достигла рекордного уровня, и ЕС получил от них более 80% СПГ. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации СМИ, на долю США пришлось 63% общего объема импорта, а на долю России – 18%. Оставшиеся 19% импорта СПГ покрыли другие поставщики — от Алжира и Катара до Норвегии и Тринидада и Тобаго. Издание отмечает, что Франция и Бельгия получили более 40% СПГ из России и примерно столько же из США. А Германия в январе получила весь свой газ из США.

«Безусловно, увеличение поставок СПГ в Европу в январе было обусловлено резким ростом спроса после серии холодов, в то время как экспорт из Алжира — старейшего поставщика этого топлива в регионе — сократился», — отметило СМИ.

Bloomberg пишет, что еще четыре года назад другие поставщики обеспечивали около половины всего объема СПГ, который шел в Европу. И январский показатель в 19% стал самым низким с 2017 года, отмечает Bloomberg.

Издание пишет, что увеличение объема поставок СПГ из США «вызывает особую озабоченность» у европейских политиков, которые боятся попасть в зависимость от американского газа. Что касается российских поставок, то цифра в 18% может отражать «стремление трейдеров обеспечить поставки до того, как вступит в силу запрет на импорт российского газа», пишет Bloomberg.

В феврале СМИ сообщили о том, что в январе Европа закупила рекордное количество СПГ. А именно потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза составили около 12,7 млрд кубометров, что на 22% больше по сравнению с январем 2025 года. Также в январе Bloomberg писал о том, что в Евросоюзе растет беспокойство из-за зависимости от СПГ из США. Из-за этого Евросоюз рассматривает возможность увеличить поставки энергоносителей из Канады, Катара и стран Северной Африки.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти. При этом Евросоюз решил отменить дополнительные проверки на предмет происхождения газа для шести государств.