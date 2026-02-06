Стало известно, зачем Мишустин летал в Бразилию

Визит председателя правительства России Михаила Мишустина в Бразилию был направлен на укрепление торгово-экономического сотрудничества со стратегическим партнером в Латинской Америке. Эксперты выделяют несколько ключевых направлений, делающих эти отношения взаимовыгодными, пишут «Ведомости».

Бразилия на протяжении последних 15 лет является ведущим торговым партнером России в регионе. Основу российского экспорта составляют минеральные удобрения, нефтепродукты, пшеница и стальные полуфабрикаты. В последние годы товарооборот значительно вырос именно за счет наращивания поставок топлива.

Импорт России из Бразилии, напротив, почти полностью состоит из продовольственных товаров. Эксперты отмечают сохраняющийся дисбаланс в торговле в пользу России, который вряд ли будет полностью устранён даже при реализации всего потенциала.

Отдельным перспективным направлением может стать сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов. Бразилия обладает вторыми по величине в мире запасами этих критически важных для высоких технологий ресурсов, что открывает возможности для совместных проектов и обмена технологиями.