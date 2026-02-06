Дефицит бюджетов российских регионов взлетел

По итогам 2025 года совокупный дефицит бюджетов российских регионов составил 1,538 триллиона рублей (0,7 процента ВВП). Такие предварительные данные опубликовал Минфин. Как отмечает Telegram-канал MMI, результат стал рекордным в истории в номинальном значении и близок к максимальному уровню в процентном отношении.

Годом ранее дефицит региональных бюджетов составлял 298 миллиардов рублей, то есть в пять раз меньше, в 2023-м — 200 миллиардов, а в 2022-м наблюдался профицит в объеме 51 миллиарда.

Дефицит федерального бюджета в 2025 году составил 5,645 триллиона рублей, в 2024-м — 3,485 триллиона, в 2023-м — 3,23 триллиона, а в 2022-м — 3,3 триллиона рублей.

В середине прошлого года отдельные аналитики не исключали, что по итогам 12 месяцев дефицит федерального бюджета дойдет до семи или даже восьми триллионов рублей. Тем не менее к концу года Минфину удалось уложиться в сентябрьский прогноз. В январе MMI предполагал, что такой результат стал возможным за счет переноса части совокупного дефицита на региональный уровень.

Ранее Reuters со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщил, что финансовый блок опасается роста дефицита федерального бюджета в 2026 году до 10,5 триллиона рублей, что в три раза выше плана. Такая ситуация может возникнуть в случае сохранения проблем с объемами и ценами на экспортируемую нефть.