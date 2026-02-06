Борьба за покупателей: танкеры с российской нефтью устремились в Восточную Азию

Более десяти танкеров с российской нефтью марки «Урал» либо следуют в Азию, либо дрейфуют у побережья, ожидая покупателя. По данным аналитических агентств, общий объем нефти на этих судах составляет от 10 до 12 миллионов баррелей, сообщает Bloomberg.

Большинство судов находятся в Индийском океане и у берегов Малайзии, Китая и российского Дальнего Востока. Часть из них обозначена как «для заказа» или «Китай для заказа», что указывает на отсутствие конкретного порта разгрузки. Шесть танкеров направляются в Сингапур и Малайзию, вероятно, для перевалки нефти и дальнейшего ожидания покупателя.

Ситуация сложилась на фоне сокращения закупок российского сырья Индией, которая ранее была крупнейшим покупателем «Урала». По данным агентства Bloomberg, импорт нефти в Индию в январе 2025 года упал до 1,2 миллиона баррелей в день против пика в 2 миллиона баррелей в середине 2024 года. Это связано с политическим давлением и заявлением администрации Трампа о прекращении закупок российской нефти в рамках торгового соглашения.

Теперь экспортерам необходимо найти новых покупателей для значительных объемов «Урала». Основной альтернативой является Китай, независимые НПЗ которого в январе закупили рекордные для себя 500 000 баррелей «Урала» в день, но этого недостаточно для компенсации индийского спроса. Покупатели также получают выгоду от увеличения скидок на этот сорт нефти.