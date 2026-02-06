«Масштаб катастрофы»: жители европейской страны стали сильно переплачивать за газ

Жители Молдавии переплатили за природный газ около 544 миллионов долларов за последние три года по сравнению со среднеевропейскими ценами. Об этом заявил экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат, передает РИА Новости.

По словам Филата, эти средства «не превратились ни в дороги, ни в больницы, ни в пенсии», а были выведены через непрозрачные схемы закупок. Политик подчеркнул, что в 2025 году закупочная цена на газ скрывалась целый год, а сама цена в Молдавии росла, в то время как на мировых рынках она снижалась.

Отклонение от среднеевропейского уровня достигло 26%. Сегодня, как указал Филат, «на основании опубликованных с опозданием официальных данных, истина подтверждена: в 2025 году переплата составила 104 миллиона долларов США». Он подчеркнул, что сумма в 544 миллиона долларов — «это и есть масштаб катастрофы».

Ранее, 3 февраля, молдавский регулятор (НАРЭ) утвердил снижение тарифа на газ для населения на 13,8%. Мэр Кишинева Ион Чебан назвал это решение запоздалым, обвинив государственного поставщика Energocom в намеренном затягивании процедуры.

Ситуация с дорогим газом усугубилась после прекращения Украиной транзита российского газа и отказа Кишинева выплачивать исторический долг «Газпрому». В результате Молдавия и Приднестровье остались без прямых поставок, и страна вынуждена покупать более дорогое топливо у европейских посредников.