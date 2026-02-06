На Украине признали проблемы с поступлением в бюджет

На Украине начались трудности с поступлениями в бюджет из-за сокращения налоговых сборов и задержки с поступлениями средств от ЕС.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«У нас и так уже начинаются проблемы с бюджетом из-за падения налогов (из-за блэкаута) и недополучения денег от ЕС (из-за срыва «маяков»)», — написал он.

Политик заявил, что сейчас есть задержки средств по программе Евросоюза Ukraine Facility, потому что Украина до сих пор не выполнила определенные условия — так называемые «структурные маяки». В их числе законопроекты, которые на данный момент сняты с повестки парламента, так как правящая партия, несмотря на формальное большинство в Раде, не может собрать нужное число голосов.

По словам Железняка, в прошлом году страна не досчиталась €3,6 млрд евро помощи из-за того, что правительство Украины не смогло выполнить необходимые условия.

Чрезвычайная ситуация с энергетикой на Украине также привела к тому, что во многих городах закрываются рестораны, приостанавливают работу торговые сети, что также негативно сказывается на экономике. Из-за блэкаута Нацбанк вынужденно скорректировал прогноз ВВП в сторону уменьшения.

2 февраля Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики. Удары также наносились по местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия. В Минобороны РФ сообщили, что цели атаки были достигнуты.

После этого стало известно, что Киев, Киевская, Харьковская, Одесская и Винницкая области Украины частично остались без электричества. Были повреждены энергообъекты в нескольких областях.