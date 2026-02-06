У Путина попросили денег на новый мегапроект

Председатель совета директоров Mantera Group, бывший министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным рассказал о планах по созданию мегапроекта на базе трех горнолыжных курортов — Красная Поляна, Архыз и Лаго-Наки. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместе с тем он указал, что для реализации идеи необходима поддержка финансовая поддержка государства. Речь идет о выделении средств на строительство дорог, что поможет развивать инфраструктуру площадок.

По словам Ткачева, порядка 30 процентов гостей приезжают на автомобиле, но дорога от Джугбы в Сочи — горная и очень сложная, ехать по ней долго, до десяти часов. Однако если построить тоннель из Лаго-Наки (Адыгея) в Сочи, то есть между кластерами проекта, то путь сократится до одного часа.

Бизнесмен признал, что проект растянется на пять-десять лет и окажется дорогостоящим. Зато в перспективе он даст «приток инвестиций в Кавказский регион, обеспечит приход новых брендов, новых рестораторов, технологий, операторов», а значит, откроет Кавказ для миллионов россиян. Быстрое перемещение между тремя частями будущего мегапроекта будет очень удобно для туристов и позволит увеличить поток посетителей, заключил Ткачев.

