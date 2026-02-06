Золотой запас России впервые в истории превысил $400 млрд

Стоимость монетарного золота в международных резервах РФ впервые в истории превысила 400 миллиардов долларов. Это следует из свежей статистики, опубликованной Банком России.

© Российская Газета

По данным регулятора, по состоянию на 1 февраля, которые стали доступны сейчас, стоимость золотого запаса оценивается в 402,706 миллиарда долларов. Месяцем ранее стоимость составляла чуть более 356 миллиардов долларов.

Доля золота в российских активах увеличилась до 48,3% по сравнению с 43,3% на начало января. Это наибольший уровень с января 1995 года: тогда удельный вес желтого металла составлял 54,8%, хотя стоимость была на уровне всего 4,6 миллиарда долларов.

Максимальная доля золота в резервах была зафиксирована в январе 1993 года - это 56,9%, минимальная - в июне 2007-го, когда она составляла 2,1%.

За счет роста стоимости монетарного золота общий объем международных резервов превысил 833 миллиарда долларов, из которых валютные резервы составляют почти 431 миллиард.

Мировые цены на золото в январе побили исторический рекорд: 29-го числа стоимость фьючерса преодолела отметку 5,6 тысячи долларов за тройскую унцию (31,1 грамма), после чего золото начало корректироваться, а сейчас торгуется примерно по 4,9 тысячи.

Физический объем торгов золотом на Мосбирже в январе вырос на 87% в годовом выражении.