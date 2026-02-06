Глава Еврокомиссии рассказала, что войдет в 20-й пакет санкций против России

В 20-й пакет санкций против РФ войдет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

© Газета.Ru

«Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю. В сфере энергетики мы вводим полный запрет на морские услуги для российской сырой нефти», — сообщила она.

Евросоюз намерен внести в черный список еще 43 судна, которые якобы перевозят российскую нефть.

Также Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые меры против банковской системы РФ. По ее словам, в черный список включат 20 региональных банков. ЕС намерен предпринять меры в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами.

Кроме того, Брюссель введет новые запреты странам объединения экспортировать в Россию товары и услуги на €360 млн в год — от каучука до тракторов и услуг в области кибербезопасности.

Глава ЕК добавила, что будет введен запрет на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов, еще не подпадающих под санкции, общей стоимостью более €570 млн.

Фон дер Ляйен также анонсировал запрет на экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиоаппаратуры в юрисдикции, где существует высокий риск реэкспорта этих продуктов в Россию.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против «теневого флота» России.

Ранее на Украине не увидели альтернативы усилению санкций против России.