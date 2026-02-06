Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

Число закрывшихся во Франции заводов в 2025 году впервые с 2013-го превысило количество начавших работу. Об этом со ссылкой исследование аналитической компании Trendeo, данные которого приводит газета Les Echos, пишет ТАСС.

© Lenta.ru

Прекративших работу предприятий оказалось на 63 больше, чем приступивших к ней, говорится в материале, авторы которого уточняют, что только в регионах Окситания и Прованс - Альпы - Лазурный берег соотношение оказалось положительным за счет развития аэрокосмической отрасли и энергетических проектов.

Отмечается, что промышленность страны переживает спад, несмотря на рекордные инвестиции в 125 миллиардов евро за год, половина из которых (67 миллиардов) пришлась на центры обработки данных. Также аналитики указали на резкое удорожание создания новых рабочих мест. Процесс в прошлом десятилетии обходился в 100-200 тысяч евро, а теперь подорожал до 600 тысяч, в то время как «многие инвестиции в декарбонизацию и производство экологически чистой энергии приводят к увеличению капитала без создания дополнительных производственных мощностей или рабочих мест».

Власти Франции переживают из-за снижения благосостояния, которое ведет к превращению в страну третьего мира. В то же время, по словам главы ЦБ Франсуа Вильруа де Гало, Париж может столкнуться с бюджетным, экономическим и межпоколенческим удушьем, если не сократит дефицит бюджета, с которым в последнее время боролись преимущественно за счет повышения налогов. Глава регулятора ранее сетовал, что государство вынуждено выбирать между поддержкой пожилых граждан и молодежи и «так продолжаться не может».