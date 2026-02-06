Евросоюз хочет ввести санкции против десятков компаний в России

Евросоюз планирует ввести санкции против десятков компаний в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы евродипломатии Каи Каллас.

По словам Каллас, альянс хочет ввести ограничения против компаний в российском энергетическом секторе. Какие именно компании будут затронуты, она не уточнила.

Кроме того, Евросоюз также рассматривает возможность ввести санкции против портовых терминалов.

«Мы предлагаем ввести санкции против десятков компаний в энергетическом секторе России, а также тех, которые в России и за ее пределами обеспечивают операции теневого флота, в том числе против портовых терминалов», — заявила она.

Ранее Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание.