Посол заявил, что Россия протянет Кубе руку помощи из-за сложностей с нефтью

Россия поможет Кубе, которая рассчитывает на помощь дружественных стран из-за сложностей с поставками нефти. Об этом заявил ТАСС посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.

© Газета.Ru

Он отметил, что намерения американского президента Дональда Трампа ввести пошлины в отношении стран, поставляющих топливо на остров, пока остаются только намерениями.

«В условиях прекратившихся поставок из Венесуэлы и туманных перспектив поставок из Мексики здесь, разумеется, рассчитывают на помощь других дружественных стран, прежде всего России. Не сомневаюсь, что наша страна протянет кубинским друзьям руку помощи», — сказал Коронелли.

Также, по словам посла, вопрос эвакуации персонала российской дипмиссии в Гаване на повестке дня не стоит.

Дипломат добавил, что руководство островного государства неоднократно заявляло о готовности к диалогу с США, мяч теперь на стороне Вашингтона.

30 января Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу. Согласно документу, на товары, импортируемые в США и происходящие из государств, которые прямо или косвенно продают либо иным образом поставляют нефть республике, может быть введена дополнительная адвалорная ставка пошлины. В указе нет информации о процентной ставке таких пошлин.

Ранее президент Кубы заявил о поддержке со стороны других стран на фоне давления США.