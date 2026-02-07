США могут ввести пошлины в 25% против стран, сотрудничающих с Ираном

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением дополнительных пошлин против стран, которые продолжат покупать иранские товары или услуги.

Речь идёт в том числе о тарифах в размере 25%.

«На товары, импортируемые в Соединённые Штаты и являющиеся продуктами любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом получает какие-либо товары или услуги из Ирана, может быть наложена дополнительная адвалорная пошлина, например, в размере 25%», — говорится в указе, опубликованном Белым домом в пятницу.

Ранее газета The Washington Post писала, что власти США планируют отменить дополнительные 25%-ные пошлины в отношении Индии, введённые из-за закупок российской нефти.