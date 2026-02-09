В Россию стали завозить меньше кофе

Бразилия значительно сократила поставки кофе на российский рынок в январе 2026 года — почти на треть в сравнении с прошлым периодом. Об этом свидетельствуют данные Бразильской статистической службы, проанализированные РИА Новости.

Сумма экспорта составила 35,7 миллиона долларов, что на 31,9% меньше, чем в январе 2025 года (52,4 миллиона долларов). В месячном выражении снижение ещё заметнее — почти в два раза по сравнению с декабрём (66,5 миллиона долларов).

Несмотря на это, Россия сохранила позицию в топ-10 покупателей бразильского кофе, заняв седьмое место.

Лидерами по-прежнему остаются США, Германия и Италия. Также в десятку вошли Япония, Бельгия, Турция, Нидерланды, Франция и Канада.