Названы отрасли экономки России с зарплатой свыше 100 тысяч рублей

В ноябре прошлого года россияне чаще всего получали среднюю зарплату более 100 тыс. рублей в 28 секторах экономики. Такие подсчеты сделало РИА Новости на основании данных статистики.

© Газета.Ru

По информации агентства, самые высокие трудовые доходы в этой отрасли фиксировались у занятых в добыче металлических руд и в сфере воздушного и космического транспорта. Они получали в среднем 203 тыс. рублей и 201,2 тысячи соответственно.

Финансисты и страховщики в ноябре зарабатывали в среднем по стране 191,5 тыс. рублей. Работники, занятые на производстве табачных изделий, получали 181,6 тысячи, а доход сотрудников международных организаций составлял 176,8 тысячи рублей. В пятерку с высокими зарплатами в секторе экономики также входят «айтишники» и нефтяники. У них в ноябре зарплата была примерно в 176 тыс. рублей.

Зарплата свыше 150 тыс. рублей наблюдалась также в сфере научных исследований и разработок. Здесь оплата труда составляла 163,1 тыс. рублей и у сотрудников водного транспорта — 160 тысяч.

Среднемесячная зарплата рассчитывается до вычета налогов и включает премии.

До этого глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала, что среди россиян сократилось количество работников, которые согласны трудиться за «серую» зарплату. Так, если раньше этот показатель составлял 60%, то сегодня это не более 30% сотрудников компаний.

По ее словам, снижение количества согласных на такие условия работников падало в течение последних 20 лет.

Ранее мужчина по ошибке получил зарплату в 330 раз больше его оклада и оставил себе.