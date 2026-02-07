В ЕС начался раздор из-за российской стали

Европарламент подготовил законопроект о запрете на импорт российской стали. Против этого решения выступает несколько государств, они угрожают заблокировать документ, пишет Politico.

Издание пишет, что из-за данного вопроса «надвигается столкновение» брюссельских чиновников с властями Бельгии, Италии и Чехии. Эти страны ввозят из России слябовые полуфабрикаты и не намерены искать альтернативу.

Национальные правительства могут выступить против вмешательства Европарламента в их экономику. Politico считает, что в феврале стороны будут вынуждены провести переговоры. При этом на вопрос о российских поставках наложится тема с мерами по защите европейских производителей стали от конкуренции со всеми иностранными поставщиками. Скоро срок действия данных ограничений истечет.

Издание отмечает, что поставки в ЕС российских полуфабрикатов из стали выросли на 8,4% в прошлом году, несмотря на уже существующие запреты и повышенные пошлины.

Ранее в ЕС запустили механизм полного запрета на импорт природного газа из России.

