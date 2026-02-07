Назван поставщик нефти, который частично заменил Индии Россию

Часть поставок нефти из России в Индию, которые, по данным западных аналитиков, существенно сократились в январе, Нью-Дели компенсировал «неизвестный поставщик». Об этом рассказал в интервью URA.RU эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«По данным мониторингов, вместе со снижением российских поставок в Индию растет доля „неизвестного поставщика“. Это та же нефть из РФ, только поставляемая через посредников. Официально это сырье не российское, вроде как неясно, откуда оно берется», — отметил эксперт.

По словам Юшкова, в последнее время объемы поставок «неизвестного поставщика» составляли уже сотни тысяч баррелей в сутки. Вместе с официальными отгрузками из России экспорт в Индию держится на уровне 1,5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global CAS посчитали, что Индия в январе сократила закупки российской нефти на 57% к декабрю и в 3,5 раза к первому месяцу прошлого года. При этом часть российских объемов заместила нефтью из США и из стран Ближнего Востока. Они полагают, что влияние на индийских импортеров оказал, в том числе запрет ЕС на ввоз нефтепродуктов, произведенных из российского сырья.