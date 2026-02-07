Объем мировой космической экономики может достигнуть $1 трлн к 2034 году

В 2025 году объем глобальной космической экономики превысил $625 млрд, а в ближайшие несколько лет рынок может увеличиться еще почти на $400 млрд. К такому выводу пришли аналитики Novaspace в своем новом докладе, сообщает Via Satellite.

По данным аналитиков, космическая экономика сейчас формируется под влиянием активного развития отрасли, улучшения финансирования и постепенной модернизации инфраструктуры. В отчете говорится о достижении новых высот в коммерческой деятельности и усилении правительственных инициатив. В Novaspace предполагают, что 2025 год стал переходом к более устойчивой, ориентированной на безопасность и стратегически согласованной экономике.

По прогнозу аналитиков, космический рынок в более узком смысле вырастет с $236 млрд в 2025 году до $323 млрд - в 2034-м, при этом значительную долю будут занимать разработки на базе космических технологий, такие как PNT-решения. (PNT расшифровывается как "позиционирование, навигация и хронометраж - прим. ред.)