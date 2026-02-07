Бразилия возобновила закупки российской пшеницы

В январе республика впервые с конца 2024 года приобрела зерна почти на 11 млн долларов. В последний раз закупки проводились в декабре на сумму 1,1 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статслужбы. По итогам января этого года Бразилия импортировала пшеницу лишь из четырёх стран. Крупнейшим поставщиком стала Аргентина, затем следуют Уругвай и Парагвай.

Россия в прошлом году собрала третий по величине урожай зерна в своей истории — около 142 млн тонн, включая 93 млн тонн пшеницы. Как отмечал вице-премьер Дмитрий Патрушев, сборы зерновых в нашей стране превышают 120 млн тонн уже седьмой год подряд.