СМИ сообщили о недоумении рынка из-за наступления «криптозимы»

Эксперты крипторынка заявили, что не понимают причины недавнего обвала биткоина и наступления «криптозимы». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

На этой неделе биткоин упал до 60 122 долларов на минимуме, а Ethereum до 1775,8. Опрошенные инвесторы высказали разные теории, объясняющие масштабную распродажу криптовалюты.

Так, обвал может быть связан с интересом инвесторам к другим секторам — рынку прогнозов, золоту, серебру, ИИ и «мем-активам».

Среди других причин — снижение привлекательности биткоина и последовавшая паника на рынке.

Также обвал связывается с законодательной деятельностью США в сфере криптовалют и возможным назначением Кевина Уорша руководителем ФРС.

При этом собеседники WSJ из числа криптоинвесторов отметили, что речь только о гипотезах, а «неопровержимых доказательств» так и не было найдено.