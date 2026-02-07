Россия обратилась к Индии и Шри-Ланке для поиска рабочих

Москва обратилась к Нью-Дели, чтобы компенсировать нехватку рабочих в России за счет трудовых мигрантов из Индии, сообщает агентство Bloomberg.

«Мы наблюдаем настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда», — заявил директор кадрового агентства «Интруд» Елена Веляева.

Согласно утверждению специалиста, компания «Интруд» в настоящий момент активно подбирает кандидатов на различные вакансии не только в Индии, но и в нескольких других государствах Азии. В их числе — Мьянма и Шри-Ланка. При этом, как подчеркнула Веляева, в агентстве намерены расширить географию поиска персонала.

Ранее сообщалось, что стремление работодателей удержать работников на случай изменения экономической ситуации привело к росту скрытой безработицы. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов подчеркнул, что особенностью российского трудового рынка остается нежелание работодателей увольнять сотрудников, чтобы не потерять профессиональное ядро.