В ТПП прогнозируют сокращение темпов роста числа самозанятых

Темпы прироста числа самозанятых будут сокращаться, поскольку большинство уже зарегистрировали свою деятельность, то есть "вышли из тени", рассказали "РГ" в Торгово-промышленной палате (ТПП).

"Рост продолжится, но уже не такими галопирующими темпами", - говорит эксперт Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов.

По его словам, благодаря самозанятости доходы миллионов людей сегодня вернулись в контролируемый оборот. Кроме того, сформировалась культура самостоятельного исчисления и уплаты налогов. В ТПП также считают необходимым увеличить лимит доходов для самозанятых как минимум на 50% - с 2,4 млн до 3,6 млн рублей в год.

"Лимит доходов для самозанятых объективно требует пересмотра с учетом инфляции и изменения структуры доходов населения", - подчеркнул глава ТПП Сергей Катырин.

Он также напомнил, что сегодня режим самозанятости применяется гражданами и индивидуальными предпринимателями без наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% при работе с физическими лицами и 6% - при расчетах с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Самозанятые освобождены от уплаты НДФЛ и страховых взносов. При этом налог исчисляется и уплачивается через приложение в упрощенном виде.

Между тем в 2025 году число самозанятых в России выросло примерно на 25% и к концу года достигло 15,27 млн человек, следует из данных Федеральной налоговой службы. На начало 2026 года в стране было зарегистрировано уже 15,69 млн самозанятых.