Российский бизнес пытается переориентироваться на трудовые ресурсы из стран Южной Азии, заместив ими традиционные потоки миграции. Как сообщает Bloomberg, предприниматели в условиях острейшего кадрового голода делают ставку на работников из Индии, Шри-Ланки и Мьянмы, рассматривая их как более стабильную и управляемую альтернативу.

Операционный директор кадрового агентства «Интруд» Елена Веляева характеризует происходящее как «настоящий тектонический сдвиг на российском рынке труда». По ее словам, в условиях дефицита компании теперь предпочитают персонал, жестко ограниченный условиями контрактов, так как «мигранты из безвизовых стран, прежде всего Центральной Азии, чаще меняют работодателей, что создает дополнительную нестабильность для бизнеса».

Для подготовки иностранных специалистов уже создаются закрытые базы за рубежом. В частности, агентство совместно с профильной ассоциацией сварщиков открыло центр в индийском городе Ченнаи, где кандидаты проходят проверку и обучение перед отправкой в Российскую Федерацию. Американское деловое издание отмечает, что индийские граждане уже начали занимать муниципальные должности: в Санкт-Петербурге первые группы рабочих из Южной Азии вышли на уборку улиц после специальной подготовки.

По информации новостного агентства, резкий рост интереса к азиатскому рынку последовал за визитом президента России в Нью-Дели в декабре 2025 года, где было подписано межгосударственное соглашение об упрощении миграционных процедур.

Согласно статистике МВД, на которую ссылается зарубежное СМИ, количество разрешений на работу для граждан Индии в 2025 году превысило 56 тысяч, что более чем в десять раз превышает показатели четырехлетней давности. Директор СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» Алексей Чистяков подтвердил, что иностранные специалисты проходят многомесячную адаптацию, включая изучение русского языка и профессиональную стажировку, прежде чем приступить к выполнению обязанностей в городских службах.

Общая квота на иностранных специалистов в России на текущий год была увеличена до рекордных 234 тысяч человек, при этом обсуждается возможность привлечения кадров даже из Афганистана.