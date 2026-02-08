В России могут запретить блокировать счета государственных больниц

В Госдуме предложили законодательно запретить блокировку счетов государственных медицинских учреждений, выполняющих жизненно важные функции. С такой инициативой выступил член комитета по охране здоровья Госдумы Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.

Как следует из обращения парламентария, направленного на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, нынешнее законодательство допускает блокировку счетов медучреждений при наличии налоговой или другой задолженности. Депутат считает, что такая мера на практике приводит к параличу работы больниц и поликлиник.

В документе отмечается, что при блокировке счетов медицинские организации лишаются возможности закупать лекарства, расходные материалы и оборудование, оплачивать коммунальные услуги и выплачивать зарплаты сотрудникам. В результате, как подчеркивается в обращении, страдают пациенты, поскольку доступ к своевременной и необходимой медицинской помощи оказывается под угрозой, а в ряде случаев речь может идти о рисках для жизни и здоровья граждан.

Хамзаев считает, что вместо блокировки счетов необходимо применять альтернативные механизмы контроля и взыскания задолженностей, которые не будут затрагивать основную деятельность медучреждений. В качестве таких мер он предлагает рассмотреть введение внешнего управления или персональную ответственность должностных лиц, включая штрафные санкции.

По словам депутата, основная цель инициативы заключается в обеспечении непрерывной работы системы здравоохранения и исключении ситуаций, при которых финансовые или административные ограничения напрямую сказываются на доступности и качестве медицинской помощи населению.