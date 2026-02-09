Дойдем до 90 и выше: Почему Россия отказывается от крепкого рубля

В России 40% компаний сократили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за курса рубля, многие россияне считают, что уже этой весной рубль ослабнет до 89 за доллар.

Крепкий рубль радует россиян, но пугает предпринимателей-экспортеров. Аналитики уверяют, что национальную валюту ждут крутые перемены в течение 2026 года, но это всегда примерные ориентиры, так как многие факторы просто невозможно учесть и предсказать.

Сейчас курс составляет 77 рублей за доллар. При этом уже этой весной курс рубля может серьезно просесть, следует из опроса ВЦИОМ. Такой прогноз дала половина респондентов — россияне ожидают, что в апреле доллар будет стоить в среднем 89 рублей. Это на 16% больше, чем сейчас. А в январе 2027 года граждане прогнозируют доллар по 98, пишут «Известия». Примечательно, что такой курс был бы выгодным для крупных российских компаний, у которых схожий прогноз.

ВРЕДНЫЙ РУБЛЬ

В России 40% компаний сократили экспорт и остановили многие экспортные программы из-за курса рубля. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишут «Ведомости». Шохин пояснил, что этот фактор значителен для многих экспортеров, им даже приходится переходить на четырехдневную рабочую неделю.

К концу года курс доллара дойдет до 90 рублей, так как нынешняя ситуация бьет по бизнесу и бюджету РФ, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«По моим оценкам, ситуация именно такая, возможно, даже хуже. Я думаю, вопрос не о 40%, а даже о 50%. Основная прибыль предприятий, ориентированных на экспорт, это разница между курсами рубля и доллара. При сильном долларе они больше получают рублевый эквивалент при экспорте. Почему нефть и газ сейчас приносят меньше сборов? Исключительно из-за курса рубля. Почему бюджет не пробивает установленный дефицит, а уходит значительно выше? Здесь тоже во многом из-за курса рубля. Минэкономразвития прогнозировало среднегодовой курс доллара на 2025 год на уровне 96,5 рублей, а он был ниже. Именно при таком долларе будет сбалансированная экономика, плюс для бюджета. Сейчас бизнес ощущает серьезные трудности, нет денег на инвестиции, нет денег на налоги, на модернизацию», - рассказал он.

«Ведомости» также пишут, что в среднем за 2025 год значение курса доллара составило 83,3 рубля. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», в 2026 году рубль ослабнет примерно на 6%, а среднегодовой курс доллара составит 88,5 рубля. Остапкович назвал идеальный курс доллара на этот год.

«С прогнозом по доллару я в целом согласен, но хочу добавить, что сегодня прогнозировать курс очень сложно, потому что очень много факторов влияет, главный – геополитическая неопределенность. Я думаю, что к 90 рубль до конца года дойдет. Влиять будет ситуация на нефтяном рынке. Но в целом будет тенденция к ослаблению рубля. Сегодня идеальный курс – это 92 рубля, что резко поможет экспортерам, поможет бюджету, не ударит по населению, так как люди уже привыкли и к 100. Такая ситуация всех устроит», - пояснил собеседник НСН.

ПРИЧИНА ОСЛАБЛЕНИЯ

Издание РБК ранее сообщило со ссылкой на исследования ВТБ и Школы финансов НИУ ВШЭ, что топ-менеджеры крупнейших российских компаний ждут к концу года курс 94 рубля за доллар.

В 2026 году ожидается ослабление курса российской валюты до 90 рублей за доллар, заявил в интервью НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Консенсус по рынку у всех примерно одинаковый – это ожидание ослабления рубля в районе 90 рублей за доллар. Основной фактор, который может повлиять на ослабление рубля, это отток капитала. Кроме того, если ЦБ будет снижать ключевую ставку, привлекательность размещения активов в рублях снизится. Но как будут развиваться события в действительности, сейчас сложно предугадать. Текущая структура экономики, с одной стороны, определяет достаточно высокую ключевую ставку. С другой стороны, мы все отлично понимаем, что изменения в геополитике могут повлиять на структуру расходов бюджета, макроэкономические параметры и ЦБ, возможно, будет более активно снижать ставку. Пробьет ли рубль отметку в 100 рублей? С учетом волатильности и различных параметров, которые могут присутствовать и в мировой экономике, вариаций огромнейшее количество», - отметил собеседник НСН.

ДОЛЛАР ЗА 40

Несмотря на мнение большинства экспертов об ослаблении рубля, есть и альтернативный сценарий, который точно исключить не может никто. Так, 5 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что курс доллара может достигнуть 40 рублей из-за эмиссии, которую проводят США, пишет «Парламентская газета». При этом он отметил, что оптимальным для российской экономики является доллар по 90 рублей.

Экономист Евгений Змиев рассказал НСН, что заявления о возможном падении курса доллара до 40 рублей являются популизмом для не разбирающегося населения, так как при таком раскладе Россия просто обанкротится.

Эмиссия в США есть, но эмиссия в России не меньше. Уровень инфляции в России гораздо больше. Таким образом, инфляционная девальвация рубля по отношению к доллару все равно является опережающей. Поэтому в разумной экономической политике рубль никак не может укрепляться, а наоборот должен дешеветь к доллару. Так что если доллар достигнет 40 рублей, это будет означать крах российской экономики. Потому что все, что мы продаем за рубеж, сразу станет неконкурентоспособным, наши экспортеры будут в убытках, а потом станут банкротами», - объяснил он.

Более того, он указал, что при таком укреплении рубля отечественная продукция перестанет продаваться внутри страны.

«При 40 рублях за доллар все импортное станет гораздо дешевле, чем отечественное. Соответственно, все будут гоняться за импортным, а отечественная продукция станет никому не нужной. Таким образом, и вторая часть экономики, ориентированная на внутренний спрос, тоже одномоментно обанкротится, мы все сразу станем безработными, и страна закончит существование», - предупредил он.

Собеседник НСН указал, что необходимо было ослаблять рубль, тогда бюджет был бы в профиците.

Ограничения на внесение наличных в банкоматах: как повлияют на россиян и какие риски для банков

«Бюджетный дефицит растет, и поэтому вместо того, чтобы укреплять рубль, как сейчас, до 75, надо было его ослаблять до 120-150 рублей за доллар. Таким образом, у нас бы не было дефицита бюджета, а экспортеры продавали бы за границу в очень конкурентоспособных условиях и имели бы большие прибыли. Тогда федеральный бюджет был бы в профиците и не пришлось бы повышать налоги», - подытожил он.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что России следует «учиться жить и работать» при текущем курсе рубля, поскольку сформировавшийся диапазон является «более-менее сбалансированным».