Россия в январе отправила рекордные объемы рыбы в Бразилию

Россия за январь этого года экспортировала в Бразилию 24 тонны сушеной трески на 390 тыс. долларов и 123 тонны мороженного минтая на 175 тыс. долларов, уже приблизившись к показателям за весь 2025 год, сообщил аналитический центр Рыбного союза на основе статистических данных Секретариата внешней торговли Бразилии (SECEX).

Россия в январе 2026 года отправила в Бразилию рекордные объемы рыбы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитический центр Рыбного союза. За первый месяц года было экспортировано 24 тонны сушеной трески на сумму 390 тыс. долларов и 123 тонны мороженого минтая на 175 тыс. долларов. Эта поставка практически сравнялась с показателями за весь 2025 год.

В Рыбном союзе отметили, что за прошлый год Россия экспортировала в Бразилию 25 тонн сушеной трески на 410 тыс. долларов, 275 тонн мороженого минтая на 340 тыс. долларов, а также 25 тонн мороженой сардины иваси на 15 тыс. долларов. Таким образом, январские объемы 2026 года почти догнали итоги всего предыдущего года.

Экспорт рыбы из России в Бразилию значительно вырос по сравнению с 2024 годом, когда было отправлено только 27 тонн мороженого минтая на 25 тыс. долларов. Предыдущие годы отмечались незначительными объемами поставок.

Аналитики подчеркнули, что последний раз крупные отправки рыбы наблюдались в 2007 году, когда Россия направила в Бразилию 14 тыс. тонн мороженой европейской сардины на сумму свыше 8 млн долларов. Эту рыбу добывали в исключительных экономических зонах Марокко и Мавритании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минсельхоз России начал поставки рыбы в Бразилию.