Мишустин рассказал о борьбе с инфляцией в РФ

Правительство РФ сознательно приступало к борьбе с инфляцией определенными мерами в координации с Центробанком.

Об этом в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«И, собственно говоря, конечно, последствия этой борьбы — это все-таки инфляция, которая ниже прогноза. Она была 5,59%, если точно, за год», — сказал он.

3 февраля президент РФ Владимир Путин во время открытия первого в этом году совещания по экономическим вопросам заявил, что России нужно добиться восстановления темпов, которыми растет национальная экономика.

В январе Путин поручил обеспечить восстановление в 2026 году темпов роста экономики России. Правительство РФ совместно с Центральным банком России и властями регионов должно будет обеспечить восстановление в текущем году темпов роста экономики, инвестиционной активности и решение структурных проблем в отраслях экономики с учетом необходимости удержания уровня инфляции по состоянию на конец года в диапазоне, соответствующем прогнозу ЦБ (4-5%).