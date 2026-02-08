Названа причина отказа индийских НПЗ от российской нефти

Индийские нефтеперерабатывающие предприятия в последние недели отказываются от закупок российской нефти со сроком поставки в апреле. С высокой долей вероятности, НПЗ будут отказываться от поставок энергоресурса и в более длительной перспективе, пишет обозреватель Нидхи Верма в статье для Reuters.

По данным автора статьи, индийская сторона рассчитывает, что такая позиция позволит Нью-Дели заключить торговую сделку с Вашингтоном. Стороны ожидают, что соглашение может быть подписано в марте.

В перечне компаний, которые не принимают предложения российских трейдеров со сроком поставки в апреле, — Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries, заметила обозреватель.

Вместе с тем, у этих участников рынка все еще есть заказы на российскую нефть с поставкой в марте. Большинство же других индийских перерабатывающих компаний прекратили закупать нефть из России, пояснила Верма.

Автор статьи уточнила, что частному индийскому переработчику Nayara Energy, доля в котором принадлежит «Роснефти» и который работает только с российской нефтью, разрешат закупать это сырье и дальше.

В Индии отказались комментировать заявления США по поставкам российской нефти

Это обусловлено тем, что Saudi Aramco и иракская SOMO перестали поставлять Nayara Energy нефть из-за санкций ЕС.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти в 2022 году, к середине 2025 года поставки достигали 2 млн баррелей в день, напомнила обозреватель.

Под давлением со стороны ЕС и США страна начала сокращать закупки. К марту 2026 года планируется снизить их до 500–600 тыс. баррелей в день.

С тем, чтобы компенсировать сокращение поставок, индийские нефтепереработчики увеличивают закупки сырья у поставщиков с Ближнего Востока, из Африки и Южной Америки, уточнила Верма.