Названа самая подешевевшая рыба в России

По итогам 2025 года сельдь стала самой подешевевшей рыбой в оптовой торговле в России. В топ-3 видов, наиболее значительно снизившихся в цене, также вошли скумбрия и треска. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на отраслевые данные.

Атлантическая сельдь подешевела почти на треть, до 138 рублей за килограмм, тихоокеанская сельдь - на 30%, до 105 рублей за килограмм. Цена на атлантическую скумбрию упала на 12,9% до 270 рублей за килограмм, а атлантическая треска подешевела на 8,4%, до 490 рублей за килограмм.

Эксперты отметили, что ценообразование на рыбную продукцию в России является сложным процессом, на который влияет не только объём вылова, но и другие факторы. Например, несмотря на снижение добычи в Северном рыбохозяйственном бассейне, цены на сельдь, скумбрию и треску на внутреннем рынке в прошлом году не росли.

В то же время рекордный вылов тихоокеанской сельди в 2024 году не привёл к немедленному снижению цен - эффект проявился с задержкой, в 2025 году, когда цена упала на 30%. На формирование стоимости также влияют рост издержек и «логистическое трение».

