«Удушение» экономики и иллюзия спасения: США в ожидании Судного дня

Государственный долг США, превысивший 36 триллионов долларов, стал определяющим фактором для бюджетной и геополитической стратегии страны. Его ежегодное обслуживание, как сообщают «Известия», приближается к триллиону долларов и будет продолжать расти.

Проблема усугубляется механизмом сложных процентов. После периода низких ставок инфляция и жесткая политика ФРС привели к резкому росту стоимости заимствований. Чистые процентные выплаты превратились в крупнейшую расходную статью бюджета, опережая даже оборонные траты, поскольку старые дешевые долги рефинансируются по новым, высоким ставкам.

Попытки сократить дефицит, в том числе через введение импортных пошлин, не принесли системного решения. Несмотря на поступления в сотни миллиардов, дефицит федерального бюджета сохраняется на уровне 1,5–2 триллионов долларов в год.

Эксперты выделяют три основных сценария развития кризиса: внезапная потеря доверия инвесторов к доллару, приводящая к взрывному росту доходности казначейских облигаций, медленное «удушение» экономики, когда долг вытесняет частные инвестиции, и перманентная политическая борьба вокруг потолка госдолга, ведущая к подорожанию заимствований.

Долговая нагрузка также имеет геополитическое измерение, ограничивая возможности США по оказанию масштабной военной помощи и инвестициям в инфраструктуру, а также делая американские облигации потенциальным инструментом финансового давления со стороны конкурентов.

Единственным устойчивым выходом из долговой ловушки, как считают аналитики, могли бы стать структурные реформы социальных программ, повышение налогов и устойчивый рост ВВП выше 3–4%. Однако текущая политика, по оценкам специалистов, следует по пути наименьшего сопротивления, что увеличивает риски постепенной потери доверия к доллару как к мировой резервной валюте.