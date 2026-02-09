В Евросоюзе впервые появится атомная электростанция российского производства — АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Как сообщает РИА Новости, проект был окончательно согласован после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан добился исключения для него из санкций США против Газпромбанка, что позволило разблокировать строительство.

Решение рассматривается как признание технологического лидерства России в атомной энергетике. Американская корпорация Westinghouse не может предложить аналогичные готовые решения, что вынудило США пойти на уступки. В 2025 году Вашингтон, несмотря на общие ограничения, разрешил поставки российского урана на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Взамен США получили право поставлять топливо для действующей АЭС «Пакш» от Westinghouse и участвовать в проектах по строительству хранилища отработанного топлива и малых модульных реакторов, что позволит развивать американскую атомную отрасль на венгерском рынке.

Как отмечается, для Венгрии новая станция критически важна для энергетической стабильности и снижения стоимости электроэнергии, особенно с учетом того, что срок эксплуатации старой АЭС подходит к концу. Запуск «Пакш-2» запланирован на 2030–2032 годы.

Для России проект станет источником значительных экспортных доходов для «Росатома», увеличит объем высокотехнологичного экспорта и наглядно продемонстрирует конкурентоспособность отечественных атомных технологий на мировом рынке, говорится в материале.