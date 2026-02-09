Санкции ЕС против России нанесли серьезный удар по Германии

После введения санкций Европейского союза против России количество банкротств компаний в Германии значительно увеличилось. По данным расчетов РИА Новости на основе статистики Евростата, соответствующий индекс подскочил с 97,1 пункта в четвертом квартале 2022 года до 175,3 пункта к третьему кварталу 2025 года, что означает рост на 80,5%.

Эксперты, опрошенные агентством, связывают эту негативную динамику с потерей российского рынка. Как отмечает младший директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский, немецкая экономика в значительной степени опиралась на относительно дешевые российские энергоносители, а Россия была важным экспортным рынком для немецкой технологичной продукции, включая автомобили и оборудование.

Особенно сильно отказ от сотрудничества с Москвой ударил по энергоемким отраслям — металлургии и целлюлозно-бумажной промышленности. В некоторых сегментах, как уточняет директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, рост неплатежей и банкротств достигал 200%. Кризис в бизнес-среде привел и к росту безработицы, которая увеличилась с 5,1% в начале 2022 года до 6,3% к началу 2026 года.

Аналитики подчеркивают, что санкции стали катализатором уже существующих проблем, усугубив ситуацию для малого бизнеса в сфере услуг, который сильнее всего пострадал от инфляции, высоких процентных ставок и снижения покупательной способности населения.

До 2022 года Германия была ключевым торговым партнером России в Европе и в значительной мере зависела от российского газа. После присоединения к санкциям и прекращения поставок по «Северным потокам» страна перешла на более дорогие альтернативные источники, что, по данным РИА Новости, привело к падению промышленного производства на 6,6%.