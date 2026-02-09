Лавров назвал цель санкций США против нефтяных компаний РФ

США подавляют конкурентов недобросовестными методами, вводя санкции против нефтяных компаний России.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

"Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации Дональда Трампа эта борьба за подавление конкурентов стала особенно явной и открытой", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, "администрация в Вашингтоне при Трампе и не скрывает этих своих амбиций, мол, они должны доминировать в энергетике, ограничивать конкурентов".

"Против нас используются совершенно недобросовестные методы. Запрещают работу российских нефтяных компаний, таких, как "Лукойл", "Роснефть", - констатировал руководитель МИД РФ.

Министерство финансов США 22 октября объявило о введении рестрикций против компаний "Роснефть" и "Лукойл". Вместе с тем оно опубликовало тогда несколько генеральных лицензий. Согласно этим документам, до 21 ноября разрешалось проведение с компаниями и подконтрольными им структурами некоторых операций, направленных на прекращение взаимодействия с ними. Позднее финансовое ведомство продлило с 21 ноября до 13 декабря действие лицензий, которые разрешают проводить с "Лукойлом" некоторые операции, касающиеся зарубежных активов компании.

Как ранее говорил Лавров, Москва была удивлена, что Вашингтон ввел санкции против российских компаний "Лукойл" и "Роснефть" вскоре после саммита в Анкоридже.