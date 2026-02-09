В Минтруде рассказали, будут ли в России повышать пенсионный возраст

Кадровый дефицит в России не станет причиной для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью журналу «Эксперт».

Министр подчеркнул, что планов по пересмотру параметров пенсионной системы нет, и в повестке этот вопрос сейчас не стоит. Полная версия беседы выйдет 10 февраля в 8:00 по московскому времени.

По словам Котякова, для бизнеса старшее поколение остается «ценнейшим активом»: предприятия стараются удерживать опытных специалистов и использовать их компетенции. Министр отметил, что на производственных площадках часто видит, как сотрудники старшего возраста выступают наставниками и помогают обучать молодежь.

Отвечая на вопрос, может ли высокая потребность в рабочих руках и рост продолжительности жизни снова сделать тему пенсионного возраста актуальной, Котяков повторил: пересмотра не планируется. Он напомнил, что пенсионная реформа еще фактически завершает переходный контур, а в новых регионах переходный период будет действовать до конца 2032 года. «Окно возможностей» для рынка труда связано прежде всего с молодежью 18–27 лет, считает Котяков.

По итогам 2024 года средний показатель жизни россиян составил 73,4 года. Национальные цели развития предполагают рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Пенсионная реформа стартовала в 2019 году и предусматривает повышение пенсионного возраста на пять лет. Переходный период рассчитан до конца 2028 года: итоговые значения составят 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Повышение пенсионного возраста позволило ускорить рост пенсий поэтапно и одновременно сокращать дефицит системы обязательного пенсионного страхования: трансферт федерального бюджета на выплату страховых пенсий, который в 2019 году оценивался в 1,9 трлн рублей, на 2026 год прогнозируется на уровне 411,2 млрд рублей.

Эксперты, опрошенные изданием, по-разному описывают вклад реформы и возможные меры на рынке труда. Аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева считает, что повышение пенсионного возраста «немного смягчило» нехватку рабочей силы. Аналитик Василий Кутьин, в свою очередь, называет ключевыми два направления: активную автоматизацию производств и создание стимулов для работников старшего возраста и пенсионеров участвовать в наставничестве, передавая опыт. Он допускает, что в качестве мотивации могли бы работать дополнительные льготы, в том числе по налогам, ЖКХ и медицине. Как пример движения в эту сторону авторы приводят решение о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года впервые за девять лет.

Отдельно отмечается демографический тренд: сейчас люди старше 65 лет составляют около 18% населения России, а к 2050 году их доля может приблизиться к четверти населения страны, следует из данных журнала «Демоскоп» Института демографии НИУ ВШЭ. Осенью прошлого года президент Владимир Путин, отвечая 3 сентября на вопрос журналиста, подтвердил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином тему долгожительства, и отметил, что развитие медицинских и оздоровительных технологий дает основания рассчитывать на заметное увеличение активной жизни. Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок, тоже допускала, что люди в перспективе могут жить до 100–120 лет, указывая на различия в темпах старения.