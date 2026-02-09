«Бабушкина схема» стала «Словом года» в сфере финансов

«Бабушкина схема» победила в номинации «Экономика и финансы» акции «Слово года» в 2025 году. По мнению участников профессионального сообщества, оно наиболее точно отражают ключевые процессы отрасли за прошедший год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу портала «Грамота.ру».

Второе и третье места заняли слова «утильсбор» и «самозапрет». Также в топ попали «охлаждение», «налоговая реформа», «дроппер», «цифровой рубль», «переукрепление», «ЦФА» и платформенная экономика.

«Бабушкина схема» — это популярная в народе схема мошенничества с недвижимостью или другим имуществом, когда в сделке выступает пожилой человек в качестве продавца. После того как сделка завершена, он заявляет, что был введён в заблуждение мошенниками, которые забрали у него все полученные деньги. В результате он подает иск в суд с требованием вернуть проданное имущество или квартиру, при этом возврат денег зачастую не осуществляется, так как утверждается, что деньги уже были переданы злоумышленникам.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 300 тысяч рублей в старых сапогах едва не передала пенсионерка мошенникам.