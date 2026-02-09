Россия может инициировать иск против Euroclear в зарубежных юрисдикциях

Россия не исключает возбуждения судебных разбирательств против депозитария Euroclear в зарубежных юрисдикциях из-за российских активов. Об этом заявил российский посол в Бельгии Денис Гончар в интервью РИА Новости.

Москва не намерена оставлять заморозку активов Банка России в Euroclear без ответа, отметил посол.

Конкретные меры уже предпринимаются. ЦБ уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию с требованием о возмещении убытков, причиненных регулятору. Первое слушание по делу прошло 16 января.

«Не исключаем и возбуждения производства в зарубежных юрисдикциях», — сказал Гончар.

Правовая база для ответных шагов подготовлена, поскольку указ президента Владимира Путина от 30 сентября 2025 года закрепил новый порядок обращения с иностранным капиталом, находящимся в федеральной собственности для обеспечения национальных интересов РФ, добавил он.

В январе сообщалось, что слушание по иску ЦБ к Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей пройдет 4 марта.