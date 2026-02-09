Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отказе индийских нефтеперерабатывающих компаний от закупок сырья из России и оценил перспективы российского экспорта нефти в Индию.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставками в марте-апреле, сообщило ранее агентство Reuters. В публикации отмечается, что индийские компании планируют и в дальнейшем избегать сделок с российской нефтью. По словам источников агентства, данный шаг должен помочь Нью-Дели заключить торговые соглашения с Вашингтоном.

Эксперт усомнился в том, что Индия может полностью отказаться от закупок нефти из России.

С точки зрения перспектив российского морского экспорта в Индию ситуация действительно ухудшается. Однако говорить о том, что поставки полностью прекратятся, было бы большим преувеличением. По сравнению с прошлым годом поставки нефти из России в Индию снизились примерно вдвое - с 1,8 млн баррелей в сутки до 0,9-1,1 млн баррелей в сутки. Однако подобную волатильность мы наблюдали и ранее. И сейчас никто не может точно сказать, не восстановится ли уровень экспорта в течение года до 1,4 млн баррелей в сутки. Ведь те отказы, о которых пишет Reuters, — это, по сути, перестраховка индийской стороны. Она в первую очередь связана не с торговым соглашением между США и Индией, а с американскими санкциями, введенными в отношении «Роснефти» и «Лукойла». Кроме того, на ситуацию оказывают влияние запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, который напрямую затрагивает ряд индийских НПЗ. Соответственно, сейчас индийские импортеры переоценивают санкционные риски, а также пытаются понять, насколько реально будет администрироваться запрет со стороны ЕС, как его можно будет обойти. От этого в дальнейшем во многом будут зависеть объемы российских поставок нефти в Индию. Но об обнулении поставок пока говорить точно не приходится. Алексей Белогорьев Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ)

«Роснефть» остается совладельцем крупной индийской нефтегазовой компании Nayara Energy, напомнил специалист.

«Этой компании поставляется примерно 400 тыс. баррелей российской нефти в сутки. Конечно, это менее четверти от общего объема поставок, но это все равно достаточно большая величина. Эти объемы поставок явно сохранятся. Вместе с тем ожидается, что и другие индийские НПЗ, прежде всего частные, возобновят закупки. И наиболее вероятным сейчас выглядит сценарий сокращения экспорта нефти в Индию до уровня 0,9 - 1,4 млн баррелей в сутки… Насколько я понимаю, Reuters провел опрос представителей индийских НПЗ, а также опирался на данные по отслеживанию судов, перевозящих нефть, но эти данные показывают далеко не полную картину. В полной мере ситуация будет ясна через несколько месяцев», - рассказал эксперт.

На ситуацию с поставками российского сырья в Индию также оказывает влияние профицит предложения нефти на рынке, добавил Белогорьев.

«Сейчас у Индии впервые за четыре года появилась возможность выбирать поставщиков нефти. И это в гораздо большей степени оказывает влияние на ситуацию, чем давление [президента США Дональда] Трампа на Нью-Дели», - сказал эксперт, подчеркнув, что сокращение уровня поставок российской нефти в Индию компенсируется ростом импорта со стороны Китая.

Индия задержала три танкера с нефтью

