В России спрогнозировали, что будет с пенсионной системой через 50 лет

Через 50 лет в России сохранятся пенсионные системы, однако, их структура изменится — усилится накопительный компонент, появятся гибкие формы выхода на пенсию (частичная занятость + частичная пенсия). Таким мнением в беседе с RuNews24.ru поделился эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

© Газета.Ru

Он также предположил, что базовый гарантированный доход может быть внедрен для отдельных категорий.

«При продолжительности жизни 85+ лет возрастные границы заменятся критериями «трудоспособности» и «накопленного капитала». Автоматизация устранит 30-40% текущих профессий, но создаст новые. Ключевой вопрос — перераспределение продукта ИИ между собственниками капитала и обществом. Демографический кризис в РФ может привести к сокращению населения до 120-130 млн, что сделает распределительную систему еще более уязвимой», — сказал специалист.

Якубович отметил, что в более далекой перспективе (через 100‑150 лет) пенсия превратится в безусловный базовый доход для всех возрастов при условии технологического прорыва и существенного роста благосостояния.

Эксперт напомнил, что сейчас в российской распределительной (солидарной) системе пенсия по старости зависит от страхового стажа (минимум 15 лет) и накопленных пенсионных баллов (ИПК).

Данные Социального фонда России до этого показали, что число российских регионов, где средний размер пенсии неработающих пенсионеров превышает 30 тыс. рублей, за год выросло почти вдвое и достигло 11. Согласно материалам фонда, самые высокие пенсии зафиксированы в Чукотском автономном округе — 41 тыс. рублей, Ненецком автономном округе — 37,1 тыс., Камчатском крае — 36,7 тыс., Магаданской области — 36,3 тыс., Ханты-Мансийском автономном округе — 35,7 тыс. и Ямало-Ненецком автономном округе — 35,3 тыс.