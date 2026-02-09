$77.0591.05

Reuters: фермеры Индии готовят 12 февраля акцию протеста против соглашения с США

ТАСС

Индийские профсоюзы призвали к проведению 12 февраля общенациональной акции протеста против нового торгового соглашения между Индией и США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Фермеры Индии готовят акцию протеста против соглашения с США
© Global Look Press

По его данным, организация "Объединенный крестьянский фронт" (SKM), координирующая деятельность более 100 индийских фермерских профсоюзов, заявила, что соглашение позволит импортировать субсидируемую американскую сельскохозяйственную продукцию. Это может привести к снижению внутренних цен и доходов сельского населения.

Новая индийско-американская "торговая структура", согласно заявлению SKM, равносильна полной капитуляции перед американскими сельскохозяйственными транснациональными корпорациями.

"Мы не допустим открытия индийского сельскохозяйственного сектора для американских компаний", - сказал национальный секретарь организации Пурушоттам Шарма.

Он отметил, что снижение тарифов, в частности, на нерафинированное соевое масло, которое облагается налогом в 16,5%, нанесет ущерб отечественным производителям масличных культур.

По словам одного из лидеров фермеров Ракеша Тикаита, американские сельхозпроизводители владеют большими земельными участками и получают более высокие субсидии, в то время как индийским приходится сталкиваться с потерями урожая также из-за слабой инфраструктуры и растущих затрат на выращивание культур.

Как сообщил ранее министр торговли и промышленности южноазиатской страны Пиюш Гоял, достижение рамочного соглашения по торговле между Индией и США откроет для республики доступ к рынку объемом $30 трлн для индийских экспортеров, особенно для малых и средних предприятий, фермеров и рыбаков. Увеличение экспорта создаст сотни тысяч новых рабочих мест. Министр заверил, что "соглашение отражает приверженность Индии защите интересов фермеров и обеспечению устойчивого развития сельских районов путем полной защиты чувствительной сельскохозяйственной и молочной продукции, включая кукурузу, пшеницу, рис, сою, птицу, молоко, сыр, табак, некоторые овощи, мясо".

На минувшей неделе власти Индии и США объявили, что согласовали первую часть договоренностей о торговле, в рамках которой Вашингтон согласился снизить торговый тариф для Индии до 18%. Как подчеркнули в Нью-Дели, стороны продолжают технические консультации и планируют к середине марта подписать официальный юридический текст.