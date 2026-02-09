Фермеры Индии готовят акцию протеста против соглашения с США

Индийские профсоюзы призвали к проведению 12 февраля общенациональной акции протеста против нового торгового соглашения между Индией и США. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, организация "Объединенный крестьянский фронт" (SKM), координирующая деятельность более 100 индийских фермерских профсоюзов, заявила, что соглашение позволит импортировать субсидируемую американскую сельскохозяйственную продукцию. Это может привести к снижению внутренних цен и доходов сельского населения.

Новая индийско-американская "торговая структура", согласно заявлению SKM, равносильна полной капитуляции перед американскими сельскохозяйственными транснациональными корпорациями.

"Мы не допустим открытия индийского сельскохозяйственного сектора для американских компаний", - сказал национальный секретарь организации Пурушоттам Шарма.

Он отметил, что снижение тарифов, в частности, на нерафинированное соевое масло, которое облагается налогом в 16,5%, нанесет ущерб отечественным производителям масличных культур.

По словам одного из лидеров фермеров Ракеша Тикаита, американские сельхозпроизводители владеют большими земельными участками и получают более высокие субсидии, в то время как индийским приходится сталкиваться с потерями урожая также из-за слабой инфраструктуры и растущих затрат на выращивание культур.

Как сообщил ранее министр торговли и промышленности южноазиатской страны Пиюш Гоял, достижение рамочного соглашения по торговле между Индией и США откроет для республики доступ к рынку объемом $30 трлн для индийских экспортеров, особенно для малых и средних предприятий, фермеров и рыбаков. Увеличение экспорта создаст сотни тысяч новых рабочих мест. Министр заверил, что "соглашение отражает приверженность Индии защите интересов фермеров и обеспечению устойчивого развития сельских районов путем полной защиты чувствительной сельскохозяйственной и молочной продукции, включая кукурузу, пшеницу, рис, сою, птицу, молоко, сыр, табак, некоторые овощи, мясо".

На минувшей неделе власти Индии и США объявили, что согласовали первую часть договоренностей о торговле, в рамках которой Вашингтон согласился снизить торговый тариф для Индии до 18%. Как подчеркнули в Нью-Дели, стороны продолжают технические консультации и планируют к середине марта подписать официальный юридический текст.