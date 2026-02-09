Россиянам дали совет перед заседанием ЦБ в пятницу

Финансовый аналитик Андрей Верников в разговоре с Рамблером дал прогноз по ключевой ставке, а также рассказал о привлекательных в настоящее время инструментах для инвестиций.

Напомним, первое в 2026 году заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится в пятницу, 13 февраля.

Эксперт выразил мнение, что регулятор «символически» снизит ключевую ставку - с 16% до 15,75% годовых.

Существенно снижать ключевую ставку Центробанку сейчас нельзя, так как пока до конца непонятны последствия повышения НДС и тарифов. Кроме того, сейчас поступают данные по инфляционному всплеску в январе. Вместе с тем регулятор должен показать тренд на снижение показателя, чтобы рынок успокоился. Поэтому, полагаю, ставка снизится символически - на 0,25%. Андрей Верников Независимый финансовый эксперт

На фоне нынешней денежно-кредитной политики ЦБ эксперт рекомендовал российским инвесторам индивидуальный подход к финансированию.

«Если речь идет о молодых людях, то для них имеет смысл держать долю в акциях побольше – до 50%. Если же речь идет о пожилых людях, то им стоит держать в акциях порядка 15% портфеля, а все остальное – в депозитах или в фондах ликвидности. При этом нужно отметить, что на стоимость акций сейчас влияют не столько финансовые результаты компаний, сколько геополитика. А ситуацию в геополитике предсказать довольно сложно. Поэтому инвестирование в акции – это довольно опасное дело. Если бы я в них сейчас и вкладывался, то выбирал бы фонды, чтобы не попасть на какие-то негативные корпоративные истории», - отметил эксперт.

Россиянам, заинтересованным в долгосрочных инвестициях, в настоящее время также может быть интересна покупка серебра, добавил Верников.

«В ближайший месяц-полтора - после этапа колоссального роста - серебро будет находиться в боковом движении. Но, полагаю до конца года будет новая волна роста его стоимости. Поэтому серебро покупать можно - оно продается, в том числе, и на Московской бирже. Покупать можно и фьючерсы на серебро, и серебряные монеты. Но здесь нужно учитывать, что спред [разница] между покупкой и продажей тут достаточно велика. Поэтому серебро может быть интересно только тем, у кого есть «длинные деньги»», - заявил эксперт, также назвав перспективной покупку облигаций надежных эмитентов и ОФЗ.

