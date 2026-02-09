Еврокомиссия оценила последствия полного запрета на морской экспорт нефти из РФ

В Еврокомиссии оценили последствия на полный запрет морского экспорта российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявила представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри, полный запрет морского экспорта российской нефти считается «некритичным» для стабильности мирового нефтяного рынка. При этом она также подчеркнула, что Еврокомиссия заранее оценивает подобные риски при разработке санкций.

«Что касается опасений рыночной нестабильности: когда мы выдвигаем такие предложения, мы анализируем возможные последствия. Так что, очевидно, оценка изменилась, если мы выдвигаем это предложение», — заявила она.

Ранее СМИ сообщили, что экспорт российской нефти в Индию в ближайшее время сократится вдвое.