В России в 2026 году значительно изменятся цены на газ

Оптовые цены на газ в России для всех категорий потребителей, включая промышленность и население, с 1 октября 2026 года вырастут на 9,6%.

Это следует из приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Документы размещены на официальном сайте правовой информации.

«Оптовые цены на газ с 1 октября 2026 года будут проиндексированы на 9,6%», — следует из документов.

Повышение цен связано с реализацией ранее принятых решений в сфере долгосрочного тарифного регулирования и развитием газовой инфраструктуры.

Помимо оптовых цен на газ, в приказах ФАС зафиксированы индексы роста тарифов на транспортировку топлива по газораспределительным сетям. В 2026 году плата за услуги по распределению газа вырастет на 11,6%, в 2027 году — на 11,1%, в 2028 году — на 7%.

Ранее сообщалось о росте тарифов за холодную воду без счетчика. Подобные меры были приняты для борьбы с мошенничеством.