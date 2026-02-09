Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

Цены на электроэнергию в странах Северной Европы подскочили до самого высокого уровня с момента пика энергетического кризиса в конце 2022 года. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на данные биржи Nord Pool.

Причиной такой динамики стали сильные морозы, которые привели к скачку спроса, а также слабый ветер, из-за которого сократились поставки. Как следствие, на 10 февраля цены на электроэнергию выросли на 6,8 процента, до 158,53 евро за мегаватт-час. По данным агентства, выработка ветровой энергии в регионе составляет примерно треть от нормального уровня.

Подчеркивается, что с середины января в скандинавских странах установилась необычно холодная погода, и до конца февраля признаков улучшения практически не предвидится.

Ранее сообщалось, что запасы газа в подземных хранилищах Европы опустились ниже 40 процентов. Виновником такого развития событий эксперты называют скверные погодные условия.