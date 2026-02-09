Стали известны новые детали 20-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз может убрать два банка из списка антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Как сообщает источник, в рамках 20-го пакета санкций Евросоюз может убрать из ограничительного списка два банка из Китая. При этом, санкции введут против банков из Лаоса, Таджикистана, Киргизии. Как считают в альянсе, эти организации предлагают услуги в сфере криптовалюты для России.

«Евросоюз предлагает убрать два китайских банка и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и два банка из Киргизии за предоставлении услуг в сфере криптовалютных активов для России», — сообщает издание.

Ранее Евросоюз решил наказать порты двух стран за российскую нефть.