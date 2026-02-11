Евросоюз испугался критической зависимости от США

Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от американских платежных систем. Брюссель уже давно мог бы создать собственных конкурентов Visa и Masterсard, действующих по всему миру, ведь евро – резервная валюта. Однако он не сделал это. Почему ЕС бездействовал и оказался так уязвим?

Европе срочно необходимо сократить зависимость от американских групп, таких как Visa и Mastercard, заявила Мартина Ваймерт, генеральный директор Европейской платежной инициативы (EPI) – консорциума из 16 европейских банков и компаний финансового сектора. Она предупреждает, что доминирование этих компаний на рынке может быть использовано в качестве оружия в случае разрыва трансатлантических отношений.

«Мы очень зависим от международных (платежных) решений. Да, у нас есть хорошие национальные активы, такие как внутренние (платежные) карты... но у нас нет ничего трансграничного. Если независимость важна, а все мы знаем, что это вопрос времени... то нам нужны срочные действия», – сказала она.

По данным Европейского центрального банка, на Visa и Mastercard приходилось почти две трети операций с картами в еврозоне в 2022 году, при этом в 13 странах-членах отсутствует национальная альтернатива американским компаниям. Даже там, где есть отечественные системы, их использование сокращается.

Это одна из тех критических сфер, где европейский блок стал слишком зависимым от американских компаний, поэтому это вызывает беспокойство европейских чиновников. Недавно глава кибербезопасности Бельгии предупреждал, что Европа «потеряла интернет» из-за доминирования американских технологических гигантов.

«Глубокая интеграция создала зависимости, которые могут быть использованы во зло, когда не все партнеры являются союзниками», – заявил недавно бывший президент ЕЦБ Марио Драги.

У Европы были попытки создания конкурирующей платежной системы, но страны столкнулись с проблемой в согласовании общих стандартов. Проект цифрового евро у ЕЦБ был задуман еще пять-шесть лет назад, однако он до сих пор буксует. Тормозят в том числе разногласия среди европейских политиков, некоторые из них выступают против цифрового евро, утверждая, что он подорвет частный сектор. К концу года будет голосование в Европейском парламенте по этому поводу – и оно будет жарким.

В итоге начать выпуск токенов ЕЦБ планируется только к 2029 году. То есть европейские торговцы начнут принимать цифровые евро как в магазинах, так и онлайн только через четыре года. Возможно, что и полномочия Дональда Трампа к тому времени уже закончатся. Это слишком поздно, считает Ваймерт.

Опрошенные правительства стран ЕС признают: Европа не сможет быстро устранить стратегическую уязвимость от американского IT-сектора и вернуть себе рычаги влияния в отношениях с Вашингтоном, пишет Politico.

«Евросоюз критически зависим от американских платежных систем, как и многие страны и даже целые регионы мира. Две трети платежей через американские платежные системы – это очень много. Значит, на Visa и Masterсard приходится почти 70% рынка, монополизм налицо. Еврокомиссия, которая неоднократно «шерстила» за монополизм Google, Apple и Microsoft, делает вид, что «это другое» и на платежном рынке ЕС нет никакого монополизма, тем более зарубежных игроков», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В ряде стран Европы есть собственные платежные карты, но они локальны, а общеевропейского единого аналога и тем более нескольких аналогов американским системам Visa и Mastercard пока не существует.

Например, Европейская индексная ассоциация (ЕИА), в состав которой входят BNP Paribas и Deutsche Bank, в 2024 году запустила европейскую альтернативу Apple Pay под названием Wero. Эта система платежей насчитывает 48,5 млн пользователей в Бельгии, Франции и Германии, но требуется расширение на трансграничный уровень.

«Брюссель дождался прихода Трампа и только сейчас задумался о финансовом суверенитете. Теперь эти начинания могут обернуться для ЕС новыми ограничениями и налогами за то, что они посмели «обидеть» Visa и Masterсard», – считает экономист Иван Лизан.

Основная сложность в создании альтернативной платежной системы – это бюрократические барьеры, которые растянут создание системы на три–пять лет, добавляет он.

Почему же Евросоюз не пошел на создание собственной альтернативной трансграничной платежной системы?

«Вероятно, дело в том, что ЕС понадеялся на то, что у него есть собственная система передачи финансовых сообщений SWIFT, позволяющая ускорять процесс перевода денег между разными банками одной страны и за границу. Эта система была создана в Бельгии в 70-е годы XX века, а через 20 лет стала чуть ли не мировым монополистом в осуществлении трансграничных и внутренних быстрых банковских переводов. SWIFT действует во всем мире, хотя на бытовом уровне даже не все люди знают, что это европейская платежная система, а не американская, как Visa и Mastercard. Но SWIFT не предназначена для выпуска банковских карт, у нее другие задачи. Поэтому ЕС остается зависимым от американских банковских карт», – говорит Мильчакова.

При этом у самих США есть свои аналоги европейской SWIFT – это CHIPS и Fedwire.

«Евросоюз не стал создавать ранее конкурентов Visa и Mastercard, чтобы США не создали свой глобальный аналог SWIFT. Во-вторых, чтобы иметь хотя бы гипотетический механизм влияния на США, если отношения между Европой и Соединенными Штатами обострятся. Кроме того, именно за счет свободного допуска иностранных банков к SWIFT и свободного допуска иностранных платежных систем на свой рынок предполагалось укрепить популярность евро как мировой резервной валюты и возможной альтернативы доллару как «тихой гавани» для инвесторов», – рассуждает собеседник.

Если предположить, что с европейского рынка уйдут американские Visa и Mastercard, то ЕС теоретически может отключить американские банки от SWIFT.